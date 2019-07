Ferrari-teambaas Mattia Binotto laat weten voor volgend seizoen niet geïnteresseerd te zijn in de diensten van Max Verstappen. De Italiaan benadrukt dat hij het vertrouwen behoudt in Vettel en Leclerc.

Vorige week gonsde het in de F1-paddock van de geruchten dat Max Verstappen een prestatie gerelateerde clausule had in zijn contracten dat hij op die manier weg zou kunnen bij Red Bull.

Indien het Nederlandse wonderkind zou vertrekken bij Red Bull komen automatisch de twee topteams, Ferrari en Mercedes in beeld.

De teambaas van de Scuderia, Mattia Binotto, liet tegenover ‘Sky’ alvast weten dat hij met het oog op volgend seizoen geen interesse heeft in Verstappen.

“Nee, helemaal niet, ik sluit me ook aan bij wat Sebastian zei. We hebben twee rijders met lopende contracten en daar zijn we tevreden mee,” aldus Binotto.

“Onze line up voor volgend jaar ligt al vast en er is geen enkele reden waarom we daar iets zouden aan veranderen. Ik denk dat alles goed gaat op dat vlak.”

Binotto was na afloop van de race teleurgesteld met de beslissing van de stewards om maar hij is er zeker van dat de tijd van Leclerc nog zal komen.

“De uitkomst van de race is spijtig voor hem. Ik denk dat hij na de kwalificaties optimistisch was en na de eerste ronden van de race had hij de race ook onder controle, hij zat in een goede positie.”

“Dat is nu eenmaal de sport. Het is pas voorbij als de zwart wit geblokte vlag naar beneden gaat, daarvoor kan alles gebeuren.”

“Dus ik denk dat hij gewoon vooruit kijkt naar de volgende races als zijn volgende uitdaging. Hij is hongerig, ik ben er zeker van dat het vroeg of laat zijn beurt zal zijn,” besluit Binotto.

