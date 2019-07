Huis in Geel onbewoonbaar na brand in kinderkamer terwijl kinderen alleen thuis zijn

Een felle brand heeft een gezin met vier kinderen uit Geel woensdagavond op straat gezet. Het vuur brak uit in de kinderkamer en bracht het huis heel wat schade toe.

De brand in de sociale woning in de Geelse Eendenstraat werd woensdag rond 19.20 uur opgemerkt. Op dat moment waren alleen de kinderen in het huis aanwezig, maar zij konden zichzelf redden.

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al naar buiten, maar de brand raakte snel onder controle.

Het vuur is door een nog onbekende oorzaak ontstaan in de kinderkamer, waar twee stapelbedden stonden opgesteld. De kamer werd door de hitte verwoest, een aangrenzende kamer liep rook- en waterschade op.

Omdat het water ook op het gelijkvloers sijpelde, is het pand voorlopig onbewoonbaar.

De stad zocht een tijdelijk verblijf voor het gezin.