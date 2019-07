Bij een ongeval met een vissersboot zijn voor de noordoostelijke kust van Honduras minstens 27 mensen om het leven gekomen. Dat meldt onder andere de televisiezender TN5, die een verantwoordelijke van een vissersvereniging citeert. Meer details zijn er voorlopig niet.

De kustwacht had eerder gemeld dat het op zoek was naar sporen van de MS Miss Francely, na berichten over een ongeluk met het schip. De 13 meter lange boot had een capaciteit van 31 passagiers, maar er waren zeker 40 mensen aan boord. Volgens de krant El Heraldo zouden sommigen opvarenden op eigen kracht aan land zijn geraakt.