In buik geschoten zwangere vrouw niet langer aangeklaagd voor doodslag

In de VS is een zwangere vrouw die tijdens een ruzie in de buik werd geschoten en haar baby verloor, niet langer aangeklaagd wegens doodslag. De openbare aanklager in Jefferson County, in de deelstaat Alabama, verklaarde woensdag dat het de gerechtigheid niet ten goede zou komen indien Marshae Jones verder werd vervolgd.

Een jury had de 27-jarige Jones eerder voor de voeten geworpen dat ze de ruzie zelf was begonnen en daardoor verantwoordelijk was voor de dood van haar ongeboren kind.

De openbare aanklager had het op een persconferentie over een ‘verschrikkelijke en hartverscheurende zaak’ waarbij er ‘enkel verliezers en geen winnaars zijn’. ‘Een ongeboren kind is op een tragische wijze verloren en niets wat we vandaag of in de toekomst doen kan aan die realiteit iets veranderen’, klonk het.

Zelfverdediging

Marshae Jones (27) kreeg het op 4 december vorig jaar aan de stok met Ebony Jemison (23) op het parkeerterrein van een shoppingcentrum in Pleasant Grove, Alabama. De discussie ging over de vader van het ongeboren kind van Jones. Die had ook een relatie met Jemison. Jemison trok haar pistool en schoot de vijf maanden zwangere Jones in de buik. Jones werd naar het ziekenhuis gebracht, maar haar ongeboren kind overleefde het niet.

De rechtbank sprak de schutter, Ebony Jemison, vrij van moord en poging tot moord omdat ze uit zelfverdediging zou geschoten hebben. Marshae Jones had de ruzie uitgelokt en Jemison kon geen kant meer op.

Jones zelf werd aangeklaagd voor doodslag op haar ongeboren kind. In Alabama wordt bij geweld tegen een zwangere vrouw de foetus als slachtoffer erkend. ‘Het kind had geen andere keuze dan mee in het gevecht te gaan. Het rekende voor zijn bescherming op de moeder. De moeder bracht met haar acties haar kind in gevaar, dat leidde tot de dood’, motiveerde de rechter zijn moordaanklacht.