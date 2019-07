Belgische linksback staat op punt mooie transfer naar Celtic te versieren

Boli Bolingoli-Mbombo (24) staat op het punt een mooie transfer naar Celtic Glasgow te versieren. Het neefje van Romelu Lukaku komt over van Rapid Wenen, waar hij het voorbije seizoen een goede beurt maakte. Met de transfer zou volgens lokale media zo’n 3,5 miljoen euro gemoeid zijn.

Bolingoli, die in 2017 Club Brugge verruilde voor een avontuur in Oostenrijk, werd woensdag gekiekt op de luchthaven in Glasgow. Eerder op de dag had zijn club Rapid Wenen gemeld dat hij toestemming gekregen had om het trainingskamp van het team te verlaten.

Celtic-manager Neil Lennon liet al doorschemeren dat de deal bijna officieel is. “We zitten er niet te ver vanaf. Hij zal een goede toevoeging aan het team zijn”, vertelde de coach tegenover The Scottish Sun. “Bolingoli-Mbombo geeft ons extra opties op de linksback. Hij is sterk, atletisch en goed met de bal aan de voet.”

Bolingoli maakte indruk in Schotland toen hij twee keer aantrad tegen Glasgow Rangers - de eeuwige concurrent van Celtic - in de Europa League. Bij Celtic hopen ze alvast dat Bolingoli dinsdag al zou kunnen meespelen in de voorrondes van de Champions League. Bolingoli-Mbombo zou bij Celtic Kieran Tierney moeten vervangen, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Arsenal.