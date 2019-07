N-VA-politica geeft medewerker bureau in haar bedrijf

‘Ik heb mijn medewerker een bureau gegeven in het kantoorgebouw van het bedrijf’, zegt Katrien Houtmeyers, nieuwbakken Kamerlid voor N-VA aan Belga. Het brengt een discussie over parlementairen en hun medewerkers op gang.

‘Ik kan niet uitsluiten dat hij ooit eens een handje zal toesteken in het bedrijf’, vertelt Houtmeyers nog. De Leuvense onderneemster won een Kamerzetel vanop de 5de plaats in Vlaams-Brabant, op de lijst van lijsttrekker Theo Francken dus. Houtmeyers is medeoprichtster van Primetime Communication Group en is mede-eigenaar van de Leuvense tuinmeubelzaak Home & Garden.

‘Het is geen nine-to-five job. Sommige parlementsleden zetten hun medewerker in voor de inhoud, anderen om hun agenda te beheren. Dat is niet duidelijk omschreven in het reglement.’

Houtmeyers benadrukt dat ze de medewerker niet in de winkel of het communicatiebureau wil inschakelen. ‘In het kantoor waar we zitten, brengt iedereen de post al eens mee, of doen we de deur open als er gebeld wordt’, zegt ze. ‘Alle bedrijven doen dat voor elkaar.’

De situatie doet wenkbrauwen fronsen. ‘De leden bepalen hoe ze hun medewerker inzetten’, zegt Yves Delvaux van de Kamer evenwel aan Belga. ‘Wij checken dat niet. Wij zorgen voor de betaling en kijken toe op de naleving van de sociale wetgeving.’