Yaya Touré gaat na anderhalf jaar zonder club in Chinese tweede klasse voetballen

De Chinese tweedeklasser Qingdao Huanghai heeft woensdag de komst van middenvelder Yaya Touré bekendgemaakt. De Ivoriaan, 36 intussen, zat al anderhalf jaar zonder club na zijn vertrek bij het Griekse Olympiacos.

Touré, 101-voudig Ivoriaans international en ex-speler van Beveren, verwierf zijn faam vooral als speler van Barcelona en Manchester City. Voor Barça kwam hij 74 keer in actie, voor City liefst 230. Qingdao Huanghai, dat nog nooit in de Chinese Super League uitkwam, is momenteel leider in de tweede afdeling.

In 2017 uitte Touré opvallend genoeg nog felle kritiek op voetballers die Europa verlieten voor het Chinese geld. “Ik zeg altijd dat ik denk dat ik doodongelukkig zou worden als ik in China ging spelen”, zei Touré toen. Ondertussen heeft de Ivoriaan zich blijkbaar bedacht.