Een vulkaan op het Italiaanse eiland Stromboli, ten noorden van Sicilië, is woensdag uitgebarsten. Een enorme aswolk werd de lucht ingeblazen. Er viel zeker één dode.

De vulkaan is met een enorme knal uitgebarsten woensdag. ‘De hele lucht is vol met as, het is een vrij grote wolk’, vertelt Michela Favorito aan Reuters. Ze werkt volgens het persagentschap in een hotel gelegen in het oosten van het eiland. Een Britse touriste, Fiona Carter, vertelt aan Reuters dat ze de explosie hoorde vanop haar hotel, 27 kilometer verder. ‘We zagen een championvormige wolk boven Stromboli, iedereen was in shock. Daarna liep rode, hete lava van de berg richting het stadje Ginostra. De aswolk werd groter, en bedekt nu heel Stromboli.

De uitbarsting veroorzaakt verschillende brandhaarden op het westen van het kleine eiland. De vulkaan is een toeristische trekpleister.

Er is zeker één dode gevallen. Het zou gaan om een man - een toerist - die aan het wandelen was en geraakt is door stenen. Er viel ook zeker één gewonde.