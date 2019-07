Twee organisatoren van Vestiville zijn vrijgelaten

De organisatoren van het vorige week afgelaste festival Vestiville in Lommel, zijn woensdag vrijgelaten. Dat heeft hun advocate Joke Feytons aan VRT gemeld.

De Nederlander zat samen met zijn zus in de gevangenis sinds de afgelasting van het festival vorige vrijdag. Voor de onderzoeksrechter is zijn aanhouding niet meer vereist voor het onderzoek. Een andere mede-organisator, een Brit, was eerder al vrijgelaten.

Er zou mogelijk sprake zijn van schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en oplichting door de organisatie. Zo zouden leveranciers van het festival met valse betalingsbewijzen een rad voor de ogen zijn gedraaid. Mogelijk loopt de fraude in de honderdduizenden euro’s. Het parket vroeg de aanhouding zodat de verdachten geen bewijsmateriaal kunnen verduisteren en niet naar het buitenland zouden vluchten.

Zo’n 30.000 mensen kochten een ticket voor het festival. Het is zeer de vraag of zij ooit hun geld zullen terugzien.

Maandag stelde het Lommelse stadsbestuur zich al burgerlijke partij tegen de organisatoren om op die manier inzage te krijgen in het strafdossier. De politie van Lommel vraagt aan alle leveranciers van het festival om zich bij hen te melden via het algemeen nummer 011/399 899 of via mail op het adres: recherche@politie.lommel.be.