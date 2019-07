Michael Matthews, Chad Haga en Cees Bol verlengen bij Sunweb

Wielerploeg Sunweb heeft woensdag de contractverlengingen aangekondigd van de Australiër Michael Matthews, de Amerikaan Chad Haga en de Nederlander Cees Bol. Ze tekenen bij tot 2021. Het nieuws komt er op de dag dat bekend werd dat Tom Dumoulin Sunweb mogelijk verlaat voor Jumbo-Visma.

Matthews (28) rijdt sinds 2017 voor Sunweb en won dit seizoen twee ritten in de Ronde van Catalonië. Haga (30) verraste door in de slottijdrit van de Giro in Verona Victor Campenaerts voor de blijven voor de winst. Bol (23) won dit jaar etappes in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Californië en was recent ook de beste in Nokere Koerse.

Zowel Matthews, Haga als Bol rijden vanaf zaterdag de Tour de France. Ze moeten het daarin doen zonder hun geblesseerde kopman Tom Dumoulin. Die trekt na het seizoen volgens verschillende Nederlandse media naar Jumbo-Visma.

