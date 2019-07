Hoe zat het nu met die bijl in het hoofd van Bent Van Looy?

De ontknoping van Fiskepark, de reeks van en met Tomas De Soete, staat vanavond op het programma. Wie liever vrouwen ziet scoren, krijgt de mooie affiche Nederland-Zweden op het WK Voetbal voorgeschoteld.

1

Terzake

Canvas 20.00-20.30 uur

President van Europa, zoals het geval is voor Charles Michel, hoe word je dat? Dirk De Backer, woordvoerder van Herman Van Rompuy toen die de functie had, vertelt.

Paul De Grauwe geeft zijn beschouwingen over de extreem lage rente. Is dat nu goed of slecht nieuws?

2

Canvas 20.30-21.20 uur

Terzake docu

Documentairereeks waarin Bram Vermeulen de Sahara doorkruist. In geen land ter wereld worden zoveel kinderen geboren als in Niger, gemiddeld meer dan zeven per vrouw. De bevolking verdubbelde sinds de onafhankelijkheid in 1960. Demografen voorspellen een catastrofe als de explosieve bevolkingsgroei niet wordt afgeremd. Vermeulen probeert te onderzoeken waarom veel pogingen van hulporganisaties om ouders te overtuigen minder kinderen te nemen, mislukken.

3

Fiskepark

Canvas 21.20-21.55 uur

Alweer de laatste aflevering van de true crime-parodie over de val van VRT-boegbeeld Tomas De Soete. In de laatste aflevering vist u eindelijk uit hoe dat zat met De Soete, Jan Jaap van der Wal en die bijl in het hoofd van Bent van Looy.

4

Tiananmen

NPO2 22.55-00.55 uur

In de nacht van 4 juni 1989 maakte de Chinese communistische partij met militair geweld een einde aan het studentenprotest op het Tiananmenplein. Voor deze documentaire vond Ian MacMillan niet eerder vertoonde video’s van deelnemers.

5

Fifa WK voetbal vrouwen

NPO1 20.55-23.00 uur

Hup, Holland, Hup! Nog twee matchen winnen en de Nederlandse vrouwen doen wat de Nederlandse mannen al vergeefs proberen sinds ze in 1934 voor het eerst aan een WK-kwalificatie deelnamen. Benieuwd of er dan ook 700.000 mensen komen kijken naar de huldiging op de grachten.