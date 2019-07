België weer vol kernenergie

Kernreactor Tihange 2 is op woensdagochtend opnieuw opgestart. Dat meldt uitbater Engie Electrabel.

In augustus 2018 werd kernreactor Tihange 2 stilgelegd omdat er betondegradatie was vastgesteld in het stoomafblaaslokaal, een ruimte in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. De heropstart werd al een aantal keren uitgesteld, maar nu is de kernreactor weer opgestart. En dat zelfs een paar dagen vroeger dan de laatste planning. Normaal zou Tihange 2 pas op zondag 7 juli weer werken.

De betondegradatie was ontstaan omdat het beton continue werd blootgesteld aan warme en vochtige omstandigheden. In het bunkergebouw waar het lokaal zich bevindt, staan noodpompen en dieselgeneratoren.

Reparaties

Tijdens de reparatie van betondegradatie werd een anomalie ontdekt in het plafond van de bunker. Enkele verticaal gepositioneerde wapeningen zaten niet waar ze volgens de originele bouwplannen moesten zitten. Door de combinatie van degradatie en de afwijking in het plafond waren de oorspronkelijke herstelwerken niet voldoende.

Er werd daarom beslist om bijkomende werken uit te voeren. Zo werd ook een nieuwe dakstructuur aangebracht. Die structuur met wapeningen zorgt ervoor dat de kerncentrale beveiligd is tegen een zware klap van buitenaf.

Uitstel heropstart

Engie voorzag de heropstart aanvankelijk op 1 juni, vervolgens op 30 juni en uiteindelijk op 7 juli. De eerste deadline moest worden uitgesteld omdat het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) de heropstart nog niet had goedgekeurd, wat op 11 juni 2019 gebeurde.

Na de goedkeuring werd de kernreactor herstart, maar omdat hij zolang heeft stilgelegen, duurt het even vooraleer de reactor volledig opgestart is. ‘Bij de heropstart van een reactor die een tijd stilgelegen heeft, komen heel wat tests en controles kijken, we zijn nu bezig met dat hele traject’, zei de woordvoerster van Engie in Het Nieuwsblad op 24 juni. ‘We doen het nodige om de reactor in alle veiligheid op te starten.’

Alle kerncentrales

Alle kerncentrales hebben wel al eens met problemen te maken gekregen. Zo sloot in 2017 Doel 3 al omdat betondegradatie werd opgemerkt, waarna er ook inspecties werden gedaan in de andere kernreactoren. Doel 3 startte in juli 2018 weer op. Vervolgens werden Doel 1 en 2 van het net gehaald in april 2018 omdat er in Doel 1 een lek gevonden was. Doel 2 ging toen dicht voor onderhoud. Daarna werden Tihange 2 en 3, en Doel 4 in de zomer van 2018 stilgelegd omdat ook in die centrales betondegradatie was opgemerkt. Als laatste sloot eind oktober 2018 Tihange 1 voor een kort onderhoud, maar die startte eind november 2018 alweer op. Doel 4 en Tihange 3 werden eind december 2018 weer op het net geplaatst en Doel 1 en 2 volgden eind januari 2019.

Vanaf vandaag, woensdag, werken voor het eerst in een lange tijd alle kerncentrales tezamen. Dat is goed voor een capaciteit van ongeveer 6.000 MW. Volgens Engie dekt de productie elektriciteit van alle kerncentrales samen 50 procent van het elektriciteitsverbruik in België.