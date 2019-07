Prinses Haya, vrouw van emir van Dubai, gevlucht en ‘vreest voor haar leven’

De vrouw van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, die naast emir van Dubai ook de premier van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is, is weggevlucht van haar man en zou asiel aangevraagd hebben in Duitsland.

Hoewel ze asiel aanvroeg in Duitsland, leeft prinses Haya (45) op dit moment ondergedoken in Londen met haar dochter (11) en zoon (7). Haar man, sjeik Mohammed (69), postte op Instagram een gedicht waaruit zijn woede blijkt: hij heeft het onder meer over ‘verraad en misleiding’.

De prinses komt uit Jordanië en liep school in Groot-Brittannië. Ze trouwde met de sjeik in 2004 en werd zo zijn zesde vrouw. In totaal zou de sjeik 23 kinderen hebben. Op dit moment zou Haya ondergedoken leven in een villa in Londen en zou ze ‘bang zijn voor haar leven’. Volgens de BBC vluchtte ze nadat ze meer details te horen kreeg over de mislukte ontsnappingspoging van Sheikha Latifa, een dochter van sjeik Mohammed met een van zijn andere vrouwen.

Latifa zou in 2018 in Oman met een schip vertrokken zijn richting India. Het plan was om in India aan land te gaan en dan naar de VS te vliegen. Maar de vluchtpoging mislukte en de prinses zou vervolgens op gewelddadige wijze ontvoerd zijn op ­bevel van haar vader.

Prinses Haya zou nu bang zijn om ook ontvoerd te worden en teruggebracht naar haar man. Volgens de wetten van de sharia, die gelden in Dubai, moet een vrouw de echtscheiding van haar man via de rechtbank aanvragen, omgekeerd moet dat niet. De man krijgt in alle gevallen het hoederecht over de kinderen. Verkrachting binnen het huwelijk is geen misdaad, en de man mag zijn vrouw en minderjarige kinderen ‘kastijden’, zolang het binnen de islamitische wet valt.

Regionale belangen

De problemen tussen de sjeik en prinses Haya kunnen grote gevolgen hebben voor de regio. Haya is de halfzus van koning Abdullah, en honderdduizenden Jordaniërs werken in VAE. Maar spanningen tussen de landen zou voor geen van beide goed nieuws zijn. Jordanië heeft het geld nodig dat de arbeiders terug naar huis sturen, de Emiraten hebben de arbeidskrachten nodig om de economie te laten draaien.

De situatie kan ook voor diplomatieke problemen zorgen tussen Groot-Brittannië en de VAE. De prinses zou in Groot-Brittannië willen blijven, maar dat zou tot spanningen kunnen leiden met sjeik Mohammed, die op zijn minst zijn kinderen terug wil.