De Belgen op Wimbledon: Kirsten Flipkens moet afdruipen in tweede ronde

Kirsten Flipkens heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde (zestiende finales) van Wimbledon. Later vandaag komen nog drie landgenoten in actie in het enkelspel. Greet Minnen en Alison Van Uytvanck namen de eerste horde in het dubbelspel.

De 33-jarige Kirsten Flipkens (WTA-103) verloor in de tweede ronde op het Londense gras tegen de Taiwanese Hsieh Su-Wei (WTA 29) in twee sets: 7-6 (7/3) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 17 minuten. In de zestiende finales wacht voor Hsieh het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3) of de Costa Ricaanse Monica Puig (WTA 52). In het dubbel speelt Flipkens nog aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson.

Naast Flipkens verzekerden nog drie Belgische vrouwen zich van een stek in de tweede ronde. Yanina Wickmayer (WTA 148) treft later woensdag de Chinese Shuai Zhang (WTA 50). Alison Van Uytvanck (WTA 58) moet donderdag aan de bak tegen ‘s werelds nummer 1 Ashleigh Barty, terwijl Elise Mertens (WTA 21) dan de Roemeense Monica Niculescu (WTA 111) in de ogen kijkt. Ysaline Bonaventure (WTA 114) sneuvelde in de eerste ronde.

Minnen en Van Uytvanck nemen eerste horde in dubbel

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich wel geplaatst voor de tweede ronde of zestiende finales van het dubbelspel. Het Belgische paar (op en naast het veld) klopte in de eerste ronde op het Londense gras thuisspeelsters Freya Christie en Katie Swan in twee sets: 7-5 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 27 minuten. In de volgende ronde wachten Hao-Ching Chan en Latisha Chan, het negende reekshoofd uit Taiwain. Zij haalden het van de Britse tandem Harriet Dart en Katy Dunne in 6-2 en 6-4.

Van Uytvanck (WTA 58) is morgen ook nog aan zet in de tweede ronde van het enkelspel. Zij moet hierin fel aan de bak tegen ‘s werelds nummer 1 Ashleigh Barty. Greet Minnen sneuvelde in Londen in de kwalificaties.

