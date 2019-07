Belgian Cats willen geen favorietenstatus in EK-clash met Frankrijk: “Rol van outsider zal ons beter bevallen”

De Belgian Cats wonnen dinsdag in de barrages van het EK basketbal in Belgrado met 72-67 (rust: 34-32) van Slovenië. België mag dus naar de kwartfinales, waarin het Frankrijk treft.

De Belgen mikken nog steeds op een plek in de top zes, maar moeten dan wel voorbij Frankrijk. Vorig jaar haalden de Cats het op het WK in de kwartfinales verrassend van de Françaises.

“De rol van outsider zal ons beter bevallen en ik ben ervan overtuigd dat het ons zal bevrijden”, verklaarde bondscoach Philip Mestdagh daags nadien. “Individueel is Frankrijk sterker, maar als ploeg kunnen we zeker iets doen. Wij hebben misschien wel minder speelsters die op het hoogste niveau actief zijn. Onze sterkhouders zijn naar het buitenland vertrokken en spelen er op een hoger niveau, maar de Fransen tellen meer van zulke speelsters.”

Foto: BELGA

“Ik wil toch nog eens onderlijnen dat we nu al drie toernooien op rij de kwartfinales halen. Dat zorgt voor enorme verwachtingen. Dat verlamde de ploeg tegen Slovenië, omdat we met een nederlaag naar huis moesten. In de kwartfinale zal de druk anders zijn.”

Ook Ann Wauters is blij met de kwalificatie voor de laatste acht. “We zijn echt heel tevreden na een lastige partij. Ons eerste doel, een plaats in de kwartfinales, is binnen. Dat is goed voor het vertrouwen. Het was misschien geen goede partij, maar we zijn nog steeds in de running en dat alleen telt.”