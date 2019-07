Maatregelen in de strijd tegen sigarettenpeuken: rookvrije stranden en zakasbakjes

Elke dag worden 100.000 sigarettenpeuken op straat gegooid, goed voor bijna de helft van het totaal aantal zwerfvuil in Vlaanderen. Om te strijd tegen het afval aan te gaan, worden in heel Vlaanderen verschillende maatregelen genomen tegen rondslingerende peuken.

Mooimakers, een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, gaat samen met afvalintercommunale Ivarem in Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands en Willebroek 22.000 gratis zakasbakjes uitdelen. Omdat uit onderzoek blijkt dat rokers maximaal twee tot vijf stappen willen zetten om een peuk te lozen, moeten de zakasbakjes een oplossing bieden. De gemeentes kopen samen 22.000 zakjes aan, waarin een aantal peuken opgeborgen kunnen worden, en gaan die uitdelen.

Afvalvrij strand

Aan de kust zetten sommige badsteden in op rookvrije zones op het strand. Die zones moeten bezoekers ook bewustmaken van de impact van het achterlaten van zwerfvuil. Oostende pakte uit met een ‘ecologische, rookvrije zone’, op het Nieuwe Strand. ‘Het is een testproject waar we volop inzetten op sensibilisering en communicatie’, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Naast het rookverbod is er ook een drinkfontein en wordt het afval gescheiden opgehaald.

In Bredene is ter hoogte van strandpost 4 ook een rookvrije zone ingericht. De aanduiding van de zone gebeurt met borden, die sensibiliserend oproepen om de rookvrije zone te respecteren.

Het project past ook in het kustburgemeestersoverleg waarbij behalve Bredene en Oostende, ook De Panne en Zeebrugge willen experimenteren met rookvrije zones om het zwerfvuil van sigarettenpeuken tegen te gaan.

Vervuiling

De maatregelen zijn nodig, want een sigarettenpeuk is niet biologisch afbreekbaar. De afbraaktijd ervan varieert tussen de twee en vijftien jaar, maar zorgt daarna nog steeds voor verontreiniging. De peuk breekt in kleine stukjes af en er blijven giftige stoffen achter, die soms in de voedselketen terechtkomen. Ook water wordt verontreinigd, één peuk kan 500 liter contamineren, door de chemicaliën in de filter. Heel wat peuken belanden in zee, waar vissen en andere zeedieren het voor voedsel aanzien. In 2018 visten wetenschappers in het kader van een onderzoek zo’n 2,5 miljoen peuken uit de oceaan.

Jaarlijks worden volgens Mooimakers wereldwijd drie biljoen peuken weggegooid, in Vlaanderen gaat het om ongeveer 40 miljoen exemplaren per jaar, zo’n 100.000 per dag.