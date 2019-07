Karlie Kloss over afscheid bij Victoria’s Secret: ‘Een belangrijk keerpunt als feministe’

Ze was lang een van de belangrijkste uithangborden van het lingeriemerk, maar in 2017 hing Karlie Kloss haar vleugels van Victoria’s Secret definitief aan de haak. ‘Ik wil meisjes een andere boodschap meegeven.’

Karlie Kloss maakte in 2011 haar debuut op de catwalk van Victoria’s Secret en zou in de jaren nadien uitgroeien tot een van de belangrijkste gezichten. In 2015 nam ze even een pauze om zich te concentreren op andere projecten, om in 2017 met veel bombarie terug te keren op de catwalk. Dat was evenwel de laatste keer dat ze te zien was in de niemendalletjes van het lingeriemerk, vertelt de Amerikaanse in een interview met British Vogue.

‘Het reflecteerde niet wie ik was, en het is ook niet het soort boodschap dat ik wil uitsturen naar jonge vrouwen’, aldus het 26-jarige model. Ze noemt de beslissing ‘een belangrijke keerpunt als feministe’. ‘Ik was op een punt gekomen dat ik mijn eigen keuzes kon maken en mijn eigen verhaal kon vertellen, zowel door de keuze van bedrijven met wie ik besliste om samen te werken, als door het beeld dat ik verspreidde.’

Victoria’s Secret besloot eerder dit jaar zelf al om de dure televisieshow met gevleugelde topmodellen na twintig jaar in de koelkast te steken wegens tegenvallende kijkcijfers. Het lingeriemerk kwam de voorbije jaren ook steeds vaker onder vuur te liggen wegens te seksistisch en te weinig diversiteit.

Voorheen durfde Kloss het aanbod naar eigen zeggen niet te weigeren, omdat ze schrik had voor de gevolgen voor haar carrière. ‘Maar door iets te weigeren waar ik niet volledig achtersta, verloor ik geen jobs. Integendeel, hoe meer ik mezelf liet horen, hoe meer respect ik kreeg van mijn peers’, zegt Kloss. ‘Ik ben erg ambitieus en gedreven, en er zijn heel wat belangrijke dingen die ik nog wil doen. Maar ik wil ook voldoende tijd spenderen met de mensen van wie ik houd en die van mij houden.’

Familie Trump

Kloss huwde enkele maanden geleden met Joshua Kushner, na een relatie van zeven jaar. Ze moest zich daarvoor bekeren tot het Jodendom, een beslissing waar Kloss lang en intensief heeft over nagedacht, zegt ze. ‘Mijn liefde voor Joshua was niet voldoende. Het is mijn leven, en ik ben een onafhankelijk, sterke vrouw. Pas na jaren studeren en praten met familie en vrienden, besloot ik om de joods godsdienst volledig te omarmen.’

Dat haar echtgenoot de broer is van Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van president Donald Trump, is niet altijd even gemakkelijk, geeft het model toe. Zij en haar echtgenoot zijn democraten en houden er dus een andere visie op na. ‘Ik kies ervoor om te focussen op de waarden die ik deel met mijn echtgenoot, en dat zijn dezelfde liberale waarden waarmee ik ben opgevoed en die ik al mijn hele leven toepas.’