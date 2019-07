In de Amerikaanse staat Massachusetts, niet zo ver van New York, ligt het eiland Martha's Vineyard. Vijftien jaar lang had de voormalige Amerikaanse first lady Jackie Kennedy er een landgoed: Red Gate Farm. Nu, vijftien jaar na de dood van Kennedy, verkoopt haar dochter Caroline het voor 57 miljoen euro. Kijk hierboven mee in het luxueuze landgoed vlakbij de Atlantische Oceaan.