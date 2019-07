Limburgs Machiels wordt baas bij Waterleau

De discrete Limburgse milieugroep Machiels verwerft een meerderheidsbelang van 51 procent in Waterleau, het bedrijf van wijlen Luc Vriens.

Waterleau in Wespelaar (Leuven) was al een tijdje opzoek naar vers kapitaal en een partner om zijn balans te versterken. Waterleau werd in 2000 opgericht door Luc Vriens die toen met enkele medestanders Seghers Better Technology verliet en voor eigen rekening actief werd. Het leverde hem een vete op met SBT-stichter Hendrik Seghers.

Vriens profileerde zich als ondernemer met lef die in de markt van milieutechnologie de strijd aan bod met de grote vaak Franse multinationals. Zo bouwde Waterleau in Marokko waterzuiveringsinstallaties. Het was vooral Luc Vriens die deze projecten wist binnen te halen. Maar in 2014 overleed hij onverwacht in Sjanghai. Hij werd er ’s avonds onwel en zijn tafelgenoten brachten hem naar zijn kamer. Hij werd er de volgende ochtend levensloos gevonden.

Complementair

Het management rond Bart Goedseels en Vriens zijn kinderen, vooral Emilia en haar jongere broer Lukas zetten het werk van de stichter verder. Dat was tot nu toe geen eenvoudige taak omdat Waterleau niet bijzonder rendabel is. Dat had onder meer te maken met een problematische Duitse overname.

Het bedrijf zocht versterking van zijn balans en vindt die nu in de Limburgse groep Machiels. Hoeveel geld Machiels injecteert, is niet duidelijk. Het Limburgs familiebedrijf verwerft wel een meerderheid van 51 procent. Het management, de co-stichters en de familie Vriens behouden de rest. Goedseels blijft ceo.

Beide groepen zijn actief in de milieusector maar erg complementair. Het is uitkijken hoe de samenwerking op het terrein zal lopen. Machiels, met thuisbasis in Hasselt, heeft de reputatie een veeleisende groep te zijn die resultaten verwacht. Waterleau telt zo’n 500 medewerkers en haalde in 2017 80 miljoen euro bedrijfsopbrengsten en een brutobedrijfswinst van 3 miljoen.

Machiels is dan weer erg rendabel en boekte in 2017 een brutobedrijfswinst van 30 miljoen euro op een omzet van 114 miljoen euro.