Britse politie onderzoekt overlijden Arabische kroonprins en modeontwerper

Modeontwerper Khalid Al Qasimi (39), een kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten, is maandag overleden in Londen. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.

Qasimi is de zoon van de emir van Sharjah, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Londen, waar hij mode en architectuur studeerde aan Central Saint Martins. Hij lanceerde in 2008 zijn eigen modelabel Qasimi, samen met Elliott James Frieze, en was een vaak terugkerende naam op de mannenmodeweek in Londen en Parijs. Drie weken geleden stelde hij nog een collectie voor in de Britse hoofdstad.

De Londense politie reageerde maandag op een oproep naar aanleiding van ‘een plotse dood’ in een woning in de wijk Knightsbridge. Een eerste autopsie gaf geen duidelijkheid over de doodsoorzaak, de politie wacht verder onderzoek af. Britse tabloids beweren intussen dat er drugs in het spel waren. Qasimi’s oudere broer overleed in 1999 aan een overdosis drugs.

Drie dagen nationale rouw

Het modelabel plaatste op Instagram de boodschap dat de ontwerper ‘onverwacht’ overleden is en er drie dagen van nationale rouw zijn afgekondigd in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn vader sjeik Sultan bin Muhammad Al Qasimi, staat sinds 1972 aan het hoofd van het emiraat Sharjah.

Caroline Rush, ceo van de British Fashion Council, zegt aan Women’s Wear Daily dat Qasimi ‘een jonge, talentvolle ontwerper was’. ‘Zijn collecties waren modern, elegant en vooruitstrevend. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en collega’s.’

De Belgische stilist Tom Van Dorpe werkte nauw met hem samen. ‘Mijn hart is gebroken. Ik heb nog nooit een vriend verloren. Je was zo getalenteerd, zo slim, zo lief. We hebben iemand zeer bijzonder verloren’, klinkt het in zijn afscheidsboodschap op Instagram.

Vetements

Qasimi kwam recent nog in het nieuws, toen bleek dat Vetements een van zijn ontwerpen had gerecycleerd. Het Franse modemerk Demna Gvasalia pakt in zijn laatste collectie uit met een controversieel T-shirt, met daarop ‘niet schieten’ in het Arabisch, Frans en Engels, een replica van de T-shirts die journalisten in Beiroet droegen tijdens de Israëlisch-Libanese Oorlog in 1982. Qasimi had dat echter twee jaar geleden al gedaan.