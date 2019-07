Iran gaat vanaf zondag ‘onbeperkt’ uranium verrijken

Iran gaat vanaf komende zondag 7 juli ‘onbeperkt’ uranium verrijken. Dat heeft president Hassan Rohani gezegd tijdens de ministerraad.

Teheran snijdt daarmee de tweede fase van de gedeeltelijke uitstap uit het nucleaire akkoord met de grootmachten aan. ‘Op 7 juli zal onze bovengrens voor de verrijking van uranium niet meer 3,67 procent bedragen en zullen wij in dat verband onze verplichtingen niet meer nakomen’, aldus Rohani.

Al naargelang de behoefte zal Iran de verrijkingsgraad verhogen, luidde het. In plaats van kritiek uit te oefenen op Teheran, zouden de Verenigde Staten en de overgebleven partners van de nucleaire deal beter het akkoord gewoon omzetten, stelde de Iraanse president.

Dinsdag liet de Amerikaanse president Donald Trump al weten dat Iran met vuur speelt. De president reageerde op het nieuws dat Iran de limiet op laagverrijkt uranium overschreden had. Dat nieuws werd bevestigd door het IAEA, het Internationaal Atoomagentschap in Wenen. ‘De VS en hun bondgenoten zullen Iran nooit toestaan om kernwapens te ontwikkelen’, zei Trump. De VS zijn ook bereid om de ‘maximale druk’ op Iran te blijven uitoefenen.

De nucleaire deal van 2015 legt beperkingen op aan de nucleaire ambities van Teheran, in ruil voor de opheffing van economische sancties. In de overeenkomst staat te lezen dat Iran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent.

Iran sloot het akkoord met de VS, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, maar Trump besliste vorig jaar om zich eenzijdig terug te trekken uit die overeenkomst. De andere betrokken landen willen Iran ervan overtuigen om het akkoord te blijven naleven.