Raket naar de maan

Ooit veroverde Mr. Oizo de dansvloer met een geel pluche ventje en de irritante oorwurm ‘Flat beat’. Nu maakt hij onder zijn ware naam Quentin Dupieux geschifte films, zoals over een jasje van daim dat kan praten. Het staat hem beeldig. In Vlaanderen alleen te zien in Studio Skoop (Gent) en in Brussel.

naar de recensie >