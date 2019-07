Belgische speuracties naar Théo in Australië stopgezet

De drie Belgische speurders die in Australië mee hielpen zoeken naar de vermiste Théo Hayez, vliegen woensdag terug naar huis.

De Australische missie van de drie Belgische speurders die in het kader van het onderzoek naar de vermiste Théo Hayez naar Byron Bay reisden, is ten einde. Woensdag vonden nog enkele laatste vergaderingen plaats met de Australische politie en met de familie van de jongeman.

‘We zijn nu tenminste zeker dat ze in Byron Bay tot het uiterste gingen om die jongen te vinden’, dat zegt rechercheur Christel Michiels aan Het Laatste Nieuws over de zoekactie naar de vermiste Belgische rugzaktoerist.

Rond 9 uur ‘s ochtends begaven de drie speurders - twee agenten van de federale gerechtelijke politie en een onderzoeker van de Cel Vermiste Personen - zich samen met inspecteur Matt Kehoe van de politie van Byron Bay op het terrein. Ze inspecteerden onder andere de omgeving van de jeugdherberg Wake Up! , waar de jonge Belg verbleef.

Ook hadden ze opnieuw een ontmoeting met de familie van Théo, voor een ‘debriefing’ over de evolutie van het onderzoek, meldt een bron nabij het onderzoek aan Belga.

‘Vruchtbare samenwerking’

‘De Australische politie beweegt hemel en aarde om een spoor te vinden van Théo Hayez’, klinkt het. ‘Het is een vruchtbare samenwerking geweest omdat alle elementen apart maar weinig betekenis hebben, maar samengevoegd kunnen ze enkele zaken ophelderen.’

Michiels benadrukt in Het Laatste Nieuws dat officieel alle pistes open blijven. ‘Zolang er geen lichaam gevonden is, moeten we er ook rekening mee blijven houden dat Théo nog leeft’, zegt ze . ‘Maar gelet op de vele uitgebreide zoekacties en de aanwezigheid van de oceaan en haaien, beseffen ook zijn ouders dat het moeilijk wordt.’

Klimmers

Er werd woensdag door drie vrijwilligers van de hulpdiensten met een boot nog gespeurd in het moerasgebied rond de jeugdherberg. Die zones waren eerder ook al wel onderzocht, zeggen de hulpverleners aan Belga. Dinsdag zette de Australische politie nog klimmers in. Toen werd al gezegd dat het ‘mogelijk om de laatste fysieke zoekactie ging in het onderzoek’.

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Hij moest begin juni terug naar België keren. Sindsdien wordt er met man en macht naar de jongeman gezocht door de Australische politie en vrijwilligers.