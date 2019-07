Lewis Hamilton vindt dat de GP van Oostenrijk het bewijs is dat critici te snel oordelen dat de Formule 1 saai is.

De GP van Frankrijk was allerminst een spektakelstuk en dan gaan er traditioneel stemmen op die stellen dat de Formule 1 oersaai is. De race in Oostenrijk bood wel het nodige spektakel en het bleef spannend tot de laatste ronde.

Wordt er soms te snel geconcludeerd dat de F1 saai is? Lewis Hamilton vindt alvast van wel.

De vijfvoudig wereldkampioen was in de eerste plaats teleurgesteld van over zijn eigen race, halfweg de race moest hij naar de pits voor een nieuwe neus en in het resterende deel leek hij in gevecht te zijn met zijn eigen bolide.

Maar Hamilton wou ook wel iets kwijt over het feit dat bepaalde media de F1 omschrijven als saai als gevolg van de technische en sportieve reglementen.

“Jullie hebben hier een eeuwigheid voor gesmeekt en vandaag zijn jullie op je wenken bediend,” zei Hamilton zondag. “Ik denk dat de race vandaag uiteindelijk heeft aangetoond dat je niet naar een bepaalde race kan kijken en beginnen te klagen, want dat is wat er blijkbaar gebeurd.”

“Het ene weekend gaat het niet zo goed en dan is het van: ‘Oh het racen is saai.’ Het andere weekend is het zoals hier en dan is het van: ‘Oh het racen is spannend’ en de volgende race is het dan weer saai. Neem een besluit en relax.”

Hamilton liet weten dat het voor Mercedes een moeilijk weekend was door de koelproblemen en dat wijt hij aan de complexe technische reglementering.

“Het is een heel moeilijke formule vandaag, het is allemaal heel technisch. Als we dat koelprobleem niet hadden gehad dan zouden we ons in het gevecht hebben kunnen mengen.”

“Als ik de banden en het tempo zou gehad hebben was ik mee in het gevecht geweest maar de manier hoe de auto’s en de regels nu zijn hadden tot gevolg dat we niet op de juiste plaats zaten.”

