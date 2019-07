Stefaan De Clerck stopt met lokale politiek

Voormalig Kortrijks burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) stopt met de lokale politiek. Dat heeft hij dinsdagavond via Twitter bekendgemaakt.

‘Na 18 jaar tijd voor afscheid van de lokale Kortrijkse politiek. Dankbaar en trots’, aldus De Clerck, die van 2001 tot 2012 burgemeester van Kortrijk was. Er was wel een onderbreking toen hij minister van Justitie werd in 2008.

Ook twee andere CD&V-gemeenteraadsleden van Kortrijk, Christine Depuydt en Alain Cnudde, vertrekken. ‘In de formele lokale democratie voelen we ons niet altijd even gerespecteerd en dus zullen we op een andere manier doorgaan. We nemen onze vrijheid terug’, verklaart De Clerck in een filmpje.

CD&V bedankte hen op Twitter voor hun ‘jarenlange inzet voor de stad Kortrijk en haar inwoners’.