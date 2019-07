Tientallen slachtoffers bij luchtaanval op migrantencentrum in Libië

In de Libische hoofdstad Tripoli zijn dinsdag bij een luchtaanval op een detentiecentrum voor Afrikaanse migranten tientallen slachtoffers gevallen. Volgens sommige bronnen zouden er zeker 40 doden en 80 gewonden zijn. Het centrum is gelegen in Tajoura, een oostelijke buitenwijk van Tripoli.

Verantwoordelijken van het centrum zouden de raid intussen hebben toegeschreven aan de troepen van maarschalk Khalifa Haftar, de leider van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA). Haftar controleert met zijn militie het oosten van Libië.

Libië is een populair vertrekpunt voor migranten uit Afrika en Arabische landen die per boot Italië proberen te bereiken. Velen worden echter uit de zee geplukt door de Libische kustwacht, die daarin door de Europese Unie wordt ondersteund. Duizenden migranten komen zo in detentiecentra van de overheid terecht, waar ze volgens mensenrechtengroeperingen vaak in onmenselijke omstandigheden worden vastgehouden.