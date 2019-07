Aston Villa heeft dinsdag zijn recordaankoop Wesley voorgesteld. “Ik ben heel blij dat ik de kans krijg in de Premier League te voetballen. Ik hoop het goed te doen en veel doelpunten te scoren”, vertelde de Braziliaanse spits. Aston Villa betaalde voor Wesley 25 miljoen euro aan Club Brugge, waarmee hij meteen ook de duurste uitgaande transfer van blauw-zwart werd.

“Ik was heel tevreden toen ik hoorde dat Aston Villa interesse in mij had, en dat ze een recordbedrag wilden betalen. Ik hoop op het veld hun gelijk te bewijzen”, zegt Wesley. “Ik hoop mij zo snel mogelijk aan te passen. Eens dat gelukt is, hoop ik veel doelpunten te maken en Aston Villa zo goed mogelijk te helpen.”

Wesley droeg het shirt van Club Brugge van begin 2016 tot deze zomer en werd met de West-Vlamingen onder meer twee keer kampioen. “Ik heb 3,5 jaar voor Club Brugge gespeeld en heb er veel vrienden gemaakt”, blikt hij terug. “Maar nu ben ik een speler van Aston Villa en ik hoop hier nieuwe vrienden te maken en mezelf te bewijzen op het terrein. De Premier League is een fantastisch kampioenschap. Ik hoop dat ik kan tonen wat ik in mijn mars heb. Ik kijk ernaar uit tegen de grote clubs te spelen, zoals ik vroeger al deed in videogames.”