Premier Charles Michel werd dinsdagavond door de Europese leiders verkozen tot voorzitter van de Europese Raad. 'Het is een grote eer om verkozen te worden', zei hij tijdens een persconferentie. 'Ik ben me bewust van de grote verantwoordelijkheid en zal mijn best doen om de taak tot een goed einde te brengen.'

Michel wil vooral samenwerken met de andere Europese instellingen, de Commissie en het Parlement, om de komende vijf jaar de uitdagingen dan de EU aan te pakken. 'We moeten de eenheid, diversiteit en solidariteit van de EU beschermen en promoten', zei de premier. Daarbij wordt de strategische agenda prioriteit. 'Ik wil concrete resultaten boeken voor de mensen.'

Eerder reageerde de premier ook al via Twitter. 'Mijn doelstelling is een verendigd Europa met respect voor de nationale verschillen', schreef hij. 'Solidariteit, vrijheid en wederzijds respect zijn de kernwaarden van de EU, die ik ga blijven verdedigen.'

Être élu président du #EUCO est une grande responsabilité et une tâche que je remplirai avec détermination



Une Europe unie dans le respect de la diversité nationale sera mon objectif



La solidarité, liberté & le respect mutuel sont au cœur de l'UE. Je vais défendre ces valeurs pic.twitter.com/MEMUhQNUsx — Charles Michel (@CharlesMichel) July 2, 2019

Brexit

Een Britse journalist wilde weten of er onder zijn voorzitterschap een nieuwe wind zal waaien in het Brexit-dossier. Michel wou nog geen commentaar geven omtrent de Brexit. 'Er zullen nog genoeg momenten komen om daarover te communiceren', zei hij.

Tweede Belg

Michel treedt in de voetsporen van Herman van Rompuy, die van 1 januari 2010 tot en met 30 november 2014 als eerste voorzitter van de Europese Raad verkozen werd. Zelf omschrijft Michel zich als 'een geëngageerde, maar geen naïeve en goedgelovige Europeaan'.

Het mandaat van de huidige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, verstrijkt op 1 december, nadien is Michel aan zet. De Europese Raadsvoorzitter krijgt een mandaat van 2,5 jaar, dat eenmaal verlengd kan worden. In tegenstelling tot de andere Europese topfuncties is voor de Franstalige liberaal de kous af. De staatshoofden en regeringsleiders kiezen hun voorzitter zelf en de benoeming van Michel hoeft dan ook niet bekrachtigd te worden door het Europees Parlement.

Charles Michel verlaat dus de nationale politiek, en dat zal gevolgen hebben voor onze huidige regering. Wat er met de regering-Michel zal gebeuren, nu de premier straks naar Europa vertrekt, leest u hier.