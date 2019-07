Belgian Cats overleven thriller en zitten in kwartfinales EK basketbal

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar de Belgian Cats hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK basketbal: 72-67. De barragematch tegen Slovenië werd een heuse thriller - pas in de laatste minuut slaagden de Cats erin een definitieve bres te slaan. Daardoor blijft de olympische droom levend. Donderdag (18 uur) volgt de kwartfinale tegen Frankrijk. Als Emma Meesseman en co. die partij winnen, is het preolympisch tornooi van volgend jaar in februari al een feit en mogen de Belgian Cats , na het brons van 2017 in Tsjechië, opnieuw dromen van een medaille. Bij verlies volgt een partij voor de belangrijke zesde plaats.

Julie Allemand opende met vijf punten op een rij, waaronder een bom, maar de Belgian Cats konden een 5-2 bonus niet verder uitbouwen. Slovenië speelde immers veel sneller en liep België van het parket. Via Teja Oblak en Shante Evans ging het met een 0-9 tussenspurt naar een 5-11 Sloveense bonus. Bondscoach Philip Mestdagh vluchtte in een time-out en met een nieuwe driepunter van Julie Allemand was de aansluiting een feit: 8-11. De Waalse guard was op de afspraak, maar de rest van de Cats volgden niet. Geen tempo, nervositeit en gemiste shots. In het eerste kwart scoorde enkel Jullie Allemand (10 punten) voor de Cats. Bij een collectief en vinnig Slovenië kwamen vijf speelsters in het eerste schuifje tot scoren.

Ook de start van het tweede schuifje ging volledig de mist in voor de Belgian Cats. Eva Lisec, Teja Oblak en Nika Baric straften Belgische balverliezen af en na een korf van Kyara Linskens ging het snel naar 12-27. De Belgian Cats hingen in de touwen, maar de eerste korf van Emma Meesseman gaf een sprankeltje hoop. Kim Mestdagh vond ook de weg naar de korf en Julie Allemand bleef scoren. Jana Raman gaf energie en lukte een mooie drive en na een onsportieve fout van Shante Evans was bij 24-29 de aansluiting een feit. Slovenië was van slag en een nu wel dartel België vond zijn momentum. Fast-breaks en korven uit verschillende handen en via Jana Raman, Jullie Allemand, Antonia Delaere en Emma Meesseman zorgden na een indrukwekkende 22-7 run voor een 34-32 Belgische bonus halfweg.

Nagelbijten tot de laatste minuut

De Belgian Cats konden echter geen verlengstuk brengen in het begin van de tweede helft. Weer een slechte transitie in defense en Slovenië strafte dit onmiddellijk af. Eva Lisec en Teja Oblak stuwden Slovenië na 39-38 naar een 39-43 bonus. De Belgen waren weer op achtervolgen aangewezen. Kim Mestdagh en Emma Meesseman gaven steun aan Julie Allemand en bij 50-49 namen de Belgian Cats het initiatief opnieuw over. Na drie kwarts flikkerde er een 53-51 bonusje voor de Cats op het scorebord.

Slovenië liet niet begaan en rook vooral zijn kans in het begin van het slotkwart: 53-56. Jana Raman en Julie Allemand zorgden voor 57-56, maar Slovenië liet zijn prooi niet los. Een thriller als slot was dan ook in de maak. Nika Baric en Shante Evans zorgden voor 58-61 en 61-64. De Belgian Cats misten vele “easy baskets” en een uitgekookte Nika Baric zorgde voor 63-65. Met nog één minuut op de klok hingen de Cats in de touwen, maar dropte Julie Allemand een belangrijke driepunter: 66-65. Na een onsportieve fout van Slovenië leidde Emma Meesseman de Cats naar 69-65. Kim Mestdagh lukte 1 op 2 vrijworpen met nog 6 seconden op de klok: 70-65. Nika Baric dropte 2 op 3 vrijworpen (70-67) na een fout op een driepuntpoging. Met nog 5 seconden op de klok lukte Emma Meesseman met 2 vrijworpen de 72-67 eindstand.