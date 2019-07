Onderzoek naar schietpartij aan Rabot in Gent: politie loste schoten op rijdend voertuig

In Gent zijn in totaal drie verdachten opgepakt na de schietpartij dinsdagmorgen in de Rabotwijk. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De politie schoot op een rijdend voertuig, dat in aanrijding kwam met een andere wagen.

Het schietincident gebeurde rond 5.30 uur. Buurtbewoners hoorden verschillende schoten. Het parket bevestigt dinsdagnamiddag dat het de politie was die geschoten heeft.

‘Naar aanleiding van een tussenkomst vanochtend heeft de politie ter hoogte van de Wondelgemstraat in Gent schoten gelost op een rijdend voertuig. Naderhand heeft het voertuig de vlucht genomen en is verderop in aanrijding gekomen met een ander voertuig. De bestuurder van het aanrijdend voertuig heeft dan zijn vlucht te voet verder gezet’, zegt persmagistraat Annelies Verstraete.

Het parket stelde het labo en een wapendeskundige aan voor verder onderzoek. De plaats van de feiten was afgesloten voor het sporenonderzoek. Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er nu een onderzoek naar de feiten die het voorwerp uitmaakten van de tussenkomst van de politie, en een onderzoek naar het schietincident.

Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen gewonden. Momenteel zijn er drie personen opgepakt. Mogelijk probeerden de verdachten in te breken in een juwelierszaak in de omgeving, maar dat kan het parket nog niet bevestigen.