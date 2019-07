Augsburg haalt Ecuadoraanse international Carlos Gruezo terug naar Bundesliga

Augsburg versterkt zijn middenveld met de Ecuadoraanse middenvelder Carlos Gruezo. Hij ondertekende bij de nummer 15 uit de voorbije Bundesliga een contract tot 30 juni 2024.

Gruezo (24) komt over van FC Dallas. Hij kent het Duitse voetbal want tussen januari 2014 en december 2015 speelde de Ecuadoraan voor Stuttgart. Destijds kwam de Ecuadoraan tot achttien duels, verspreid over drie seizoenen, waarin hij een keer scoorde.

De verdedigende middenvelder telt 26 caps achter zijn naam en nam met zijn land deel aan de Copa America in Brazilië. Het Zuid-Amerikaanse land kende daar een deceptie door met een punt laatste te eindigen in de poule achter Uruguay, Chili en Japan.