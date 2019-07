Raad van State fluit Homans terug: burgemeesters Brusselse randgemeenten toch benoemd

De Raad van State fluit Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) terug in haar beslissing om de burgemeesters van Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek niet te benoemen.

Dat blijkt dinsdag uit een arrest van de Raad van State. Het arrest heeft meteen tot gevolg dat de betrokkenen benoemd zijn als burgemeester.

Minister Homans zei in februari aan Radio 1 dat de kans 'totaal onbestaande' was dat de vier burgemeesters nog benoemd zouden worden tijdens deze regeerperiode. 'Ze moeten voor eens en voor altijd leren dat de faciliteitengemeenten in Vlaanderen liggen, en dat ze zich aan de regels moeten houden. De taalwetgeving overtreden, daar gaan wij niet licht over', klonk het toen.

‘We hebben op voorhand laten weten aan de faciliteitengemeenten dat de gouverneur de oproepingsbrieven zou versturen. Maar ze hebben toch een eigen taalregister gebruikt, dat ze onwettig hebben aangelegd’, verweet ze de vier burgemeesters. In dat taalregister kunnen inwoners aangeven in welke taal ze hun brieven van de overheid willen ontvangen. De personen die daarin opgaven franstalig te zijn, kregen dan ook een franstalige oproepingsbrief toegestuurd. Maar in principe moeten ze elke keer opnieuw aangeven dat ze een document in het Frans willen krijgen.

Garen spinnen bij de beslissing van de 'aartsvijand'

Een overtreding die streng moest worden bestraft, meende minister Homans. De N-VA toonde zo opnieuw haar tanden op het communautaire niveau, terwijl de Franstalige partijen garen konden spinnen bij de beslissing van 'de aartsvijand'. Het ging dan ook voornamelijk om een beslissing met politieke winnaars. In de praktijk had de niet-benoeming namelijk niet meteen zware gevolgen. De vier burgemeesters, die nu officieel benoemd zijn als gevolg van het besluit van de Raad van State, werden immers al aangesteld als waarnemend burgemeester.