Bent u ook zo’n fan van keizerspinguïns?

Indien de natuur u gestolen kan worden, zap dan naar Robert Redford of De Campus Cup.

1 DYNASTIES

NPO 1, 19.00-20.00

Als u net zo’n sucker voor keizerspinguïns bent als wijzelf, moest u al voor Dynasties zitten. Deze natuurdocumentairereeks volgt elke week één iconisch dier en stelde voor vanavond de camera’s op in Atka bay, voor een rondje pinguïns kijken. Allemaal samen: ooooh!

2 ALL IS LOST

Caz 20.40-22.35 uur

Robert Redford won nooit een Oscar, maar dat wil niet zeggen dat hij er geen verdiende. Hoe hij zich in deze film als schipbreukeling weert tegen de zee is goud waard. Woorden heeft hij niet nodig, tegenspelers evenmin.

3 DE CAMPUS CUP

Canvas 22.05-22.55 uur

De beste acht van de 34 universiteitsteams die de voorbije maanden in de Campus cup zaten, nemen het deze week tegen elkaar op. De slimste mens, maar dan zonder de flauwe grollen en gênante giechels.

4 TERZAKE

Canvas 20.00 - 20.30 uur

Een reportage legt de slavernij in nagelstudio’s in Brussel bloot. Sarah De Hovre, directeur van Pag-Asa, komt meer uitleg geven over de problematiek. De vzw Pag-Asa zet zich in voor slachtoffers van mensenhandel. Daarnaast komt de nieuwe minister-president van Vlaanderen, Liesbeth Homans, langs in de studio van Terzake.