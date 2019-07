Intern onderzoek na hardhandig politieoptreden in Brussel-Zuid

Op sociale media circuleren beelden van maandagnacht, waarop te zien is hoe een Engelssprekende man hardhandig wordt aangepakt. Omstaanders laten via Twitter weten dat ze aan het wachten waren in het station, omdat hun Thalys-trein afgeschaft was.

Op één video is een discussie te zien voor de gemoederen verhit raken. Een politieagent vraagt de man om te zeggen wat in zijn zak zit, hij antwoordt dat hij niet wil dat de agent hem aanraakt. Nadien vraagt de politieman om zijn identiteitspapieren. De omstaanders werden toen al op afstand gehouden door mensen van Securail.

I was also witnessed this..I am absolutely in shock, it’s disgusting. In the video you can see the police officer ask “what is in there”. We were all waiting to be accommodated by @thalys_en for 5 hours due to a cancelled train! . The police had no right to approach him like that pic.twitter.com/nsCxH6Tza8