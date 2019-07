Voor honderdduizenden euro's aan topwijnen ontvreemd in Parijs’ restaurant

Een Parijs sterrenrestaurant werd maandag bestolen van zo’n 150 flessen topwijnen, met een waarde die geschat wordt op 400.000 tot 600.000 euro. Dat zegt een bron dichtbij het onderzoek, die daarmee informatie van radiozender RTL bevestigt.

De dief, of de dieven, brak(en) maandag in in de wijnkelder van restaurant Maison Rostang, een tweesterrenrestaurant in de buurt van de Arc de Triomphe. Ze hadden een ‘gat van ongeveer vijftig centimeter diameter’ gegraven. De grand cru’s komen vooral van wijnmakers Petrus en La Romanée-Conti, waarvan de wijnen behoren tot de duurste ter wereld.

De gerechtelijke politie van Parijs zit op de zaak. In november 2017 werden er nog 69 whiskyflessen gestolen voor een totale waarde van 700.000 euro in een luxewinkel in Parijs.