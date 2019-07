WIMBLEDON. Titelverdedigster Kerber begint met zege in Duits onderonsje, Thiem moet al meteen inpakken

Geen verrassingen bij de vrouwen op dinsdag: titelverdedigster Angelique Kerber en nummer één van de wereld Ashleigh Barty hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Bij de mannen moest met Dominic Thiem wel een topper meteen inpakken.

In een Duits onderonsje trok Angelique Kerber (WTA 5) op Centre Court met 6-4 en 6-3 aan het langste eind tegen Tatjana Maria (WTA 65). Kerber treft in de tweede ronde de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 95), die de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 66) met 6-3 en 6-2 versloeg.

Naast Wimbledon 2018 heeft de 31-jarige Kerber met de Australian Open 2016 en de US Open 2016 nog twee grandslamtitels op haar palmares.

Nummer één van de wereld

In de tweede ronde speelt nummer één van de wereld Ashleigh Barty tegen onze landgenote Alison Van Uytvanck. Het Australische topreekshoofd, begin juni winnares van Roland Garros, versloeg de Chinese Zheng Saisai (WTA 43) met 6-4 en 6-2.

Van Uytvanck verloor vorig jaar op hardcourt in Montréal haar enige eerdere duel met Barty: 7-6 (9/7) en 6-2.

Thiem moet al meteen inpakken

Bij de mannen heeft Dominic Thiem (ATP 4) de eerste ronde niet overleefd. De Oostenrijker, het vijfde reekshoofd, ging na twee uur en 32 minuten tennis in vier sets (6-7 (4/7), 7-6 (7/1), 6-3 en 6-0) ten onder tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 65).

Foto: REUTERS

Het was voor de 25-jarige Thiem, vorige maand verliezend finalist op Roland Garros, nog maar zijn tweede duel op gras, na een verloren wedstrijd op het exhibitietoernooi in Hurlingham vorige week. Ook vorig jaar ging Thiem er al in de eerste ronde uit op Wimbledon. Zijn beste resultaat op het Londense gras is een stek in de vierde ronde in 2017.

De 31-jarige Querrey, vorig weekend nog verliezend finalist op het ATP-toernooi van Eastbourne, treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Chileen Christian Garin (ATP 34) en de Rus Andrey Rublev (ATP 79).