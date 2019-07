Drones binnenkort traceerbaar en identificeerbaar

Vanaf juli volgend jaar gelden er nieuwe Europese regels voor drones. De drones zullen onder andere traceerbaar en identificeerbaar moeten zijn en vele dronebestuurders, zullen zich moeten registreren.

Bedrijven zien mogelijke toepassingen in drones. Zo zal Amazon over enkele maanden al beginnen met levering van pakjes via drones en vanaf 2019 wordt het Limburgse bedrijf DronePort beschermd door drones.

De Europese Commissie heeft daarom nieuwe regels gepubliceerd die zullen opgaan voor nieuwe drones. Er zullen onder andere minder eisen worden gesteld aan dronepiloten en drones zullen vrij mogen vliegen tot 120 meter hoogte. ‘De regels rond identificatie zullen wel verstrengen’, aldus Hendrik-Jan Van der Gucht, de innovatiemanager van Skeyes. Drones vanaf 250 gram zullen tijdens een vlucht traceerbaar en identificeerbaar moeten zijn en bestuurders van zo’n drones zullen zich moeten registreren.

Belgian Civil Drone Council

“We hebben alle troeven in handen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken”, klonk het dinsdag bij de Belgian Civil Drone Council (BCDC). Dat is een overlegplatform voor alle betrokkenen, van overheden politie, luchtvaart en Skeyes tot bedrijven. De voorzitter van het platform is Kris Clarysse, dictoraat-generaal Luchtvaart.

Om de efficiëntie van de raad te verzekeren zijn werkgroepen opgericht die zich bezighouden met de verschillende onderwerpen. De eerste grote uitdaging van de raad zal het implementeren van de nieuwe Europese regels worden.