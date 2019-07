Nike verslikt zich in Amerikaanse onafhankelijkheidsdag

Het had de feestelijke lancering kunnen worden van een nieuw paar Nike Airs. Maar het controversiële design van de Air Max 1 USA strooide roet in het eten. Het is de tweede keer in korte tijd dat sportkledijfabrikant Nike op zijn stappen moet terugkeren, door de link van zijn ontwerpen aan een politiek statement.

Vorige week, in China, was het een eerste keer prijs. Daar werd een hele limited-editionlijn uit de handel gehaald. Nike gaf geen verdere uitleg, maar de sociale media deden hun werk. Op Instagram zou een foto circuleren van Jun Takahashi, de Japanse ontwerper van het schoenenpaar, die in HongKong deelnam aan een prodemocratische massademonstratie. Een stap te ver voor de Chinese verdelers, die besloten de schoenen niet te lanceren.

Nu heeft dus ook de VS zijn controversiële Nike-paar. De Air Max 1 USA moest vandaag in de etalages prijken, als ode aan de Amerikaanse onafhankelijkheid. Dat was echter buiten Colin Kaepernick gerekend. De voormalige American-footballspeler verwierf wereldwijd naam nadat hij in 2016 knielde tijdens het spelen van de Amerikaanse hymne. Uit protest tegen politiegeweld en rassendiscriminatie.

Kaepernicks actie kreeg destijds heel wat steun van andere sporters en Nike engageerde hem als uithangbord. Het publiceerde een poster van Kaepernick, met de slogan ‘Geloof in iets. Zelfs als je daardoor alles verliest.’

Deze week heeft Nike zich volgens Kaepernick echter verslikt in het design van zijn schoenen voor de 4th of July. Daarop prijkt immers de Betsy Ross Flag, een voorloper van de huidige Amerikaanse vlag. Het ontwerp dateert uit de Amerikaanse revolutie en bevat slechts dertien sterren, die staan voor evenveel toenmalige kolonies. Volgens de Wall Street Journal maakte Kaepernick Nike attent op het feit dat het ontwerp naar een tijd van slavernij verwijst.

Zijn publiek weet dat Nike niet om een politiek statement verlegen zit. Maar, liever niet zonder basiscursus geschiedenis.