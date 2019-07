Op de coutureweek in Parijs nodigde Dior zijn gasten uit op de Avenue Montaigne, waar Christian Dior destijds zijn modehuis startte. Huidig creatief directeur Maria Grazia Chiuri liet zich inspireren door kariatiden, vrouwenbeelden die door de oude Grieken worden gebruikt als pilaren. Het resultaat is een bijna volledig zwarte collectie, waarbij de nadruk op de pasvorm lag. Blikvanger was het laatste silhouet, waarvoor een model werd uitgedost in gouden poppenhuis, een replica van de Avenue Montaigne, mét netkousen. Een haute-coutureshow mag al iets extra bevatten.