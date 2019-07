Kleurrijke voetstappen op Martelarenplein tegen wachtlijsten voor gehandicapten

Dinsdag hebben het consortium #ikwachtmee en de Gezinsbond actiegevoerd op het Martelarenplein in Brussel. Ze willen aankaarten dat zo’n 20.000 personen met een handicap nog wachten op ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Honderden kleurrijke voetstappen in krijt werden dinsdag op de grond voor de hoofdzetel van de Vlaamse regering getekend. Het is het perfecte decor om aan te kaarten dat er met de wachtlijsten komaf moet gemaakt.

De organisatoren kiezen voor een ludieke actie, maar het is hen wel menens. Gert Dupont, wacht al tien jaar op steun voor zijn zoon Janosch. “Wij hebben tien jaar geleden het persoonlijk assistentiebudget aangevraagd voor een inclusief traject. Ondertussen hebben we ons budget nog altijd niet en dus is er van dat traject nooit sprake geweest”, legt Dupont uit. “Ze kunnen het niet blijven negeren. Het gaat ook om het omgaan met een minderheid in de maatschappij en de plaats die je hen geeft. Ga je hen in het verdomhoekje laten zitten of ga je hen geven waar ze recht op hebben?”, stelt Dupont.

Om elke persoon met een handicap een plaats te geven is er de komende vijf jaar nood aan liefst 1,6 miljard euro, maar dat is volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) onhaalbaar.

De boodschap overhandigen

Om elf uur konden de actievoerders hun boodschap al overhandigen, en dat aan kersvers Vlaams minister-president Liesbeth Homans. Zij was op het Martelarenplein namelijk aanwezig voor een groepsfoto.

In 2003 werd de boodschap ook al overhandigd. Toenmalig minister-president Patrick Dewael beloofde toen elk jaar 22 miljoen euro extra voor nieuwe plaatsen en ook zijn opvolger Yves Leterme beloofde om komaf te maken met de wachtlijsten . Maar ze zijn er nog steeds.

De voorbije maanden voerden de Gezinsbond en het consortium #ikwachtmee online al actie tegen de lange wachtlijsten via een petitie en een fotoactie op sociale media.