Oppompverbod in stroomgebieden in provincie Antwerpen

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx vaardigt tijdelijk een oppompverbod uit in de Antwerpse stroomgebieden.

Door de aanhoudende droogte wordt er in Antwerpen via politiebesluit een oppompverbod ingesteld voor enkele stroomgebieden. Het waterpeil is er volgens de provincie 'kritisch laag'. 'Het verbod is nodig ter bescherming van het grondwatersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte', aldus gouverneur Berx aan Het Laatste Nieuws. Het verbod blijft minstens geldig tot en met 29 juli 2019.

Opgelet, er is geen compleet oppompverbod in de provincie Antwerpen. Concreet gaat het om negen - kleinere - stroomgebieden: de Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

'We monitoren vijftien ecologisch kwetsbare gebieden', zegt Kathleen van Dorselaer, beleidsverantwoordelijke van de dienst Integraal Waterbeleid in Antwerpen. 'Op dit ogenblik is de situatie kritiek in negen van de vijfitien stromen.' Het gaat vooral over ecologisch kwetsbare gebieden. 'Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat het water puur naar het ecosysteem kan gaan. We hebben proactief gehandeld zodat er voldoende zuurstof aanwezig blijft in deze stromen. Er leven namelijk door Europa beschermde vissoorten.'

In periodes van droogte zijn het de kleine stromen die het eerst geconfronteerd worden met aanhoudende droogte, legt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij uit. 'Het gaat dan over de onbevaarbare wateren. Voorlopig zijn de debieten in de grote stromen in Vlaanderen nog niet alarmerend laag. We volgen de situatie heel goed op. Momenteel is een oppompverbod daar niet aan de orde', aldus Smet. Dat kan uiteraard wel veranderen - de komende dagen wordt weinig regen voorspeld.