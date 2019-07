Scoren in de toevoegde tijd is altijd moeilijk

Kan Liesbeth Homans zich ontpoppen tot ‘supersub’ en nog snel voor wat schwung zorgen? De kans is klein. De Vlaamse regering begint op 20 juli aan twee maanden zomerreces. De N-VA wil tegen de Septemberverklaring een nieuwe MP hebben - maar of het Bart De Wever wordt is hoe langer hoe meer de vraag.

Even leken hartklachten roet in het eten te strooien, maar na een kort verblijf in het ziekenhuis heeft de nieuwe minister-president van Vlaanderen vanmorgen de eed afgelegd zoals gepland. Wat er ook ...