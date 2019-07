Florence Welch over eetstoornis en verslaving: ‘Wilde geen lid worden van Club 27’

In een essay voor British Vogue vertelt de frontvrouw van Florence & The Machine openhartig over haar worstelingen met alcohol, depressie en voedsel. ‘Ik was continu kwaad op mezelf.’

Ze stond afgelopen weekend bloednuchter op het podium van Rock Werchter, maar dat is een tijd anders geweest. Florence Welch vertelde vorig jaar, bij de lancering van haar vierde studioalbum High as hope, dat ze zichzelf jarenlang had verwaarloosd, maar dat ze haar alcoholverslaving en depressies nu de baas was. In een essay voor British Vogue pende de 32-jarige frontvrouw van Florence & The Machine openhartig neer hoe ze jarenlang werd geterroriseerd door zelfhaat, die haar richting een alcoholverslaving en eetstoornis dreef.

‘Ik weet niet of het door de druk van de maatschappij kwam, of door een genetische aanleg voor perfectionisme en angsten (eetstoornissen en verslaving zijn schering en inslag in mijn familie), maar ergens onderweg heb ik mezelf wijsgemaakt dat ik verkeerd zat, dat ik niet goed genoeg was, niet slim genoeg, niet dun genoeg. Ik was continu kwaad op mezelf. Ik weet niet hoe het is kunnen gebeuren en ik probeer nog steeds te begrijpen waardoor jonge vrouwen ten strijden trekken tegen zichzelf’, aldus Welch, die zegt dat het gemakkelijk was om onder de radar te verdwijnen in een huis met zes tieners en ‘liefhebbende, maar afwezige academici’ als ouders.

Geen grenzen

De Britse zangeres schrijft dat ze als tiener en twintiger geen grenzen kende omdat ze er niet mee inzat of ze het al dan niet zou overleven. ‘Feesten was een bepalend kenmerk van mijn persoonlijkheid: ik kon goed zingen, goed drinken en goed drugs nemen.’

Het keerpunt kwam na haar 27ste verjaardag. ‘Ik stopte met alcohol drinken een paar maanden na het verjaardagsfeestje, waar mijn moeder mijn vrienden had gevraagd hun best te doen me dat jaar in leven te houden, zodat ik geen lid zou worden van de beruchte Club 27 (een verzameling popsterren die op 27-jarige leeftijd zijn overleden, onder wie Kurt Cobain en Amy Winehouse, red.). Ik had toen nooit durven geloven dat mijn dertigste verjaardag een rustige bedoening zou worden, zonder alcohol, maar met leuke vrienden en eten dat ik ook echt zou opeten.’

Want naast een alcoholverslaving moest Welch ook vechten tegen een eetstoornis, wat ze al toegaf in het nummer Hunger. ‘Ik heb mezelf in vier jaar niet meer gewogen. Ik heb dus geen enkel idee wat op dit moment mijn gewicht is. Vijf jaar geleden kon ik je nog vertellen hoeveel ik ’s ochtends woog, hoeveel ’s avonds, met en zonder kleren, met en zonder juwelen. Dat kunnen loslaten voelt soms als een grotere verwezenlijking dan headlinen op Glastonbury.’

De zangeres zegt dat ze nu een gezonde relatie heeft met eten. ‘Het heeft lang geduurd, maar de obsessie is volledig verdwenen. Daarvoor moest ik het ergste doen dat ik me kon inbeelden: erover praten.’

Put van schaamte

Welch wil benadrukken dat ze grote stappen heeft gezet, maar toch nog steeds moeilijke dagen kent. ‘Het kan me nog steeds overkomen dat ik van het podium stap, en het publiek applaudisseert, maar ik vervolgens alleen in mijn kamer ga zitten met mijn smartphone tot ik iets vind dat me ongelukkig maakt, zoals onflatterende paparazzifoto’s of foute outfits die maar niet lijken te verdwijnen. Hoewel sociale media fantastisch zijn om ons te verbinden, is het ook een handig instrument om je eigen put van schaamte te graven.’

>> Lees het volledige essay op de website van Vogue