Belgian Red Rubies gaan hard onderuit tegen Tsjechië, finaleronde definitief uit zicht

De Belgische softballvrouwen, bijgenaamd Red Rubies, hebben dinsdag op het EK de groepsfase afgesloten met een nederlaag tegen gastland Tsjechië. In Ostrava eindigde het duel op 10-0.

Zondag openden de Red Rubies eveneens met een zware nederlaag. Tegen Frankrijk werd het 14-0 verloren. Daarna volgden twee zeges tegen respectievelijk Slowakije (2-1) en Litouwen (7-6). Maandagmiddag was Zweden met 11-7 te sterk. Daarmee zit de poulefase er voor België op.

In poule A staat België voorlopig op de vierde plaats. Enkel Litouwen kan de Red Rubies nog voorbijsteken als het wint van hekkensluiter Slowakije en nummer drie Zweden. De top twee van elk van de vier groepen komt in de halvefinalepoules terecht. De nummers drie en vier treden aan in de poules voor de plaatsen 9 tot 16. De nummers vijf en zes worden ondergebracht in de poules voor plaatsen 17 tot 23.

Virtueel gezien treft België als nummer vier uit poule A in de verliezerspoule de nummer drie uit poule B (Israël), nummer drie uit poule C (Rusland) en de nummer vier uit poule D (Zwitserland). Op het vorige EK, twee jaar geleden in het Italiaanse Bollate, eindigde België op de veertiende plaats.