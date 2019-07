Timmermans zet alles in op Europese topjob

De top voor de verdeling van de Europese topfuncties is uitgesteld. De Europese leiders zitten pas om 13.00 uur samen, eerst zijn het bilaterale gesprekken. Frans Timmermans gaat alvast niet zetelen in het Europees Parlement.

Na ruim achttien uur vergaderen slaagden de Europese leiders er niet in de puzzel van de topjobs te leggen. De chaos is voor een groot deel te wijten aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De besprekingen gaan vandaag verder, zij het alvast twee uur later dan aanvankelijk gepland. Voorzittter van de Raad, Donald Tusk, houdt eerst nog bilaterale gesprekken. Het zou opnieuw een lange dag van vergaderen kunnen worden voor Michel, Merkel, Macron en co. De functies die te verdelen zijn: voorzitter van de Europese Commissie, voorzitter van de Raad, parlementsvoorzitter en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid. De namen van Frans Timmermans, Margrethe Vestager, Manfred Weber, Michel Barnier, Ursula von der Leyen en onze premier Charles Michel circuleren voor die jobs.

Voor aanvang van de top liet de Spaanse premier Pedro Sanchez weten dat hij de kandidatuur van de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans voor het voorzitterschap van de Europese Commissie blijft verdedigen. Merkel legde die optie dit weekend zelf op tafel, maar werd door haar eigen EVP-fractie teruggefloten. Grootste tegenstanders van Timmermans zijn de vier Visegradlanden Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije. Ook Italië verzet zich tegen de Nederlander. De Tsjechische premier Andrej Babis liet vanmorgen verstaan dat de Deense liberale Margrethe Vestager ‘een schitterende Commissievoorzitter’ zou zijn.

De nieuwe kandidaat-Commissievoorzitter moet 21 van de 28 lidstaten achter zich krijgen, goed voor zeker 65 procent van de Europese bevolking. Daarna is ook een absolute meerderheid in het parlement nodig.

Bourgeois en co in Straatsburg

Er komt vandaag nog een extra moeilijkheid bij om de puzzel in elkaar te leggen. Het Europees Parlement startte vanmorgen met de eerste zitting in Straatsburg, en overlegt zelf ook over wie de nieuwe parlementsvoorzitter wordt. Woensdagochtend om 9 uur komen de Europarlementsleden opnieuw samen om een nieuwe voorzitter te verkiezen. Als de Europese leiders er tegen dan niet uit zijn, kan het parlement zelf kiezen.

Timmermans is alvast niet afgezakt naar Straatsburg om zijn zitje in te nemen. Hij hoopt er volgens de Nederlandse kranten op dat hij vandaag aangeduid wordt als opvolger van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Timmermans is Spitzenkandidat voor de Europese sociaaldemocraten, wat betekent dat hij kandidaat-opvolger van Juncker is. Mocht zijn naam alsnog afvallen, dan kan hij zijn zitje in het Europees Parlement niet meer opeisen. Hij blijft dan wel tot oktober vicevoorzitter van de Commissie.