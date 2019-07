Italiaanse begrotingsplan aangepast: van 2,4 procent naar 2,04 procent

De Italiaanse regering heeft haar begrotingsplannen voor dit jaar aangepast om zo een miljardenboete van de Europese Unie te vermijden, nadat de Europese Commissie op 5 juni een buitensporigtekortprocedure had bevolen.

Een eerdere ontwerpbegroting ging nog uit van een begrotingstekort van 2,4 procent, maar dat wordt nu naar 2,04 procent teruggebracht. De populistische regering wil zo een boete van de Europese Unie ontlopen.

Concreet wil de Italiaanse regering het verschil met 7,6 miljard euro verkleinen door hogere inkomsten en minder uitgaven. Dat geld komt deels van de som geld die Italië had gereserveerd voor sociale programma’s van circa 1,5 miljard euro. Hier bleek immers minder behoefte aan dan aanvankelijk werd gedacht.

Eind 2018 stelde Italië al een begrotingsplan van 2,04 procent voor 2019 voor, nadat hun eerdere plan van 2,4 procent was afgekeurd. Hun visie op 2019 was echter te optimistisch en het nieuwe plan kwam uit op ongeveer 2,2 procent. Begin juni 2019 had de Europese Commissie daarom een buitensporigtekortprocedure bevolen zodat Italië zijn begrotingsplan ging herbekijken, anders zouden ze een boete opgelegd krijgen van zo’n 3,5 miljard euro.

Maatregelen

Een buitensporigtekortprocedure zorgt ervoor dat de lidstaten de Europese begrotingsregels respecteren. Zo kunnen landen met een hogere staatsschuld structurele maatregelen nemen om de schuldenberg af te bouwen.

De maatregelen zorgen ervoor dat het structurele tekort van Italië met 0,3 procentpunt zal dalen, waar eerder werd uitgegaan van een stijging met 0,2 procentpunt. Later deze week beslist Brussel of de Italiaanse maatregelen voldoende zijn om disciplinaire maatregelen tegen het land te voorkomen.