Op 14 augustus is het een jaar geleden dat in het Italiaanse Genua het Morandi-viaduct instortte. Maandag gaf de Italiaanse politie nieuwe beelden vrij die intussen bijna een jaar oud zijn. Op de beelden is het moment te zien waarop het viaduct instortte. Even zien we zelfs hoe een auto de lucht in gekatapulteerd werd.

Vorige week zijn de laatste pylonen met een gecontroleerde explosie tegen de grond gebracht.