Geen Mark Cavendish in de Tour de France, ook Julien Vermote niet geselecteerd bij Team Dimension Data

Marc Cavendish sukkelt al twee jaar met het Epstein-Barr-virus, een herpesvirus dat het afweersysteem aantast en nooit helemaal uit het lichaam verdwijnt eens het is doorgebroken. De veelwinnaar van weleer kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen: zijn laatste zege dateert zelfs al van 8 februari 2018 in de Dubai Tour.

Het is de eerste keer sinds 2006 dat Cavendish niet aan de start van de Tour de France zal verschijnen. De sprinter won maar liefst 30 etappes in de Tour, dat zijn er slechts vier minder dan recordhouder Eddy Merckx. Zijn laatste ritzege dateert echter al van 16 juli 2016, toen hij de veertiende etappe van Montelimar naar Villars-les-Dombes won.

Dimension Data rekent op Giacomo Nizzolo in de sprint. Voor de laatste plek in de selectie ging het tussen Cavendish, Louis Meintjes en Lars Bak. Dat voor hardrijder Bak werd gekozen, kan gezien worden als een soort van afrekening met Cavendish.

Selectie Team Dimension Data: Edvald Boasson Hagen, Stephen Cummings, Reinardt Janse van Rensburg, Michael Valgren, Roman Kreuziger, Giacomo Nizzolo, Ben King en Lars Bak

We are delighted to "cap" the 8 riders that will represent @TeamDiData at @LeTour!🖐️ #BicyclesChangeLives #CapsOn4Qhubeka



Full Announcement: https://t.co/JDkilmUGUn pic.twitter.com/GiYpLSkXsd