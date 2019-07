De NMBS vermindert de openingsuren van ­loketten in 78 stations. Dat is tegen de zin van belangenvereniging TreinTramBus, haar Frans­talige tegenhanger Navetteurs.be en consumenten­organisatie Test Aankoop. Ze vrezen dat dit een voorbode is van een volledige sluiting. In 2015 werden al 28 loketten definitief gesloten.

Tussen 2014 en 2019 is het aantal treinstations met loketten die de hele dag bemand zijn, zowel op week­dagen als in het weekend, gedaald van 84 (15,2 procent) naar 34 (6,1 procent). Het aantal onbemande opstappunten, waar reizigers alleen bij een automaat terechtkunnen, is dan weer gestegen.

‘Dat is niet alleen een kwalijke evolutie voor ouderen of mensen die moeite hebben met de digitalisering, het leidt ook tot een ­gebrekkige dienstver­lening’, zegt Stefan Stynen van TreinTramBus.