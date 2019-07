Dries Koekelkoren en Tom van Walle na derde nederlaag al uitgeschakeld op WK beachvolley: “Pijnlijk”

Het wereldkampioenschap beachvolleybal in het Duitse Hamburg zit er al op voor Dries Koekelkoren en Tom van Walle (FIVB-26). Maandag leden de Belgen in hun derde groepswedstrijd een derde nederlaag. De Qatari Cherif Younnousse en Ahmed Tijan (FIVB-4) bleken met tweemaal 21-15 te sterk.

“Het is vooral pijnlijk omdat we met ambities naar Duitsland waren gekomen”, reageerde van Walle. “Tegen de Qatari liep het niet al te best. We wisten ook dat het moeilijk zou zijn tegen een die beide groepsmatchen won en in de top tien van de wereldranking staat, maar opnieuw hoopten we op meer. We kunnen de nederlaag wijten aan een gebrek aan matchritme, maar eigenlijk zou dat geen correcte analyse zijn. Ik moet naar mezelf kijken en zoeken naar vertrouwen.”

Ook de recente schouderblessure van van Walle wordt niet als excuus ingeroepen. “Die schouder doet wat ze moet doen. Het probleem is dat ik met twijfels speel en dat toont zich. Het wordt prioritair om uit die negatieve spiraal te raken. De tegenstrevers moeten terug schrik van ons krijgen. Het is aan ons om terug die uitstraling te krijgen. We beginnen alleszins met het bespreken van de drie wedstrijden. Overal is wel iets op aan te merken.”

Veel tijd om de twijfels op te bergen is er niet, want volgende week staat in Gstaad een nieuw vijfsterrentoernooi gepland. “Dat mes kan langs twee kanten snijden. Enerzijds moeten we daardoor snel terug verder en kunnen we de draad terug oppikken. Anderzijds hopen we dat we genoeg tijd hebben om alles te bespreken en dat dit niet blijft hangen. We gaan de komende dagen keihard werken om de vraagtekens uit mijn hoofd te krijgen en ik heb er alle vertrouwen in dat dat zal lukken. De vraag is alleen hoe snel dat zal gebeuren...”